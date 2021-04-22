Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова різко відповіла хейтерам і критикам, які були здивовані її пишній фігурі

Після того, як квіткова розповіла про своє становище, тема її догляду за собою, різкого набору ваги і самопочуття завжди цікавить користувачів мережі Instagram, які стежать за життям блогерки.

Дівчина різко відповідає, що вона набрала вже досить багато зайвих кг – за 28 тижнів вагітності дівчина з 54 кг стала важити більше 70.

Але також Даша підкреслює, що все нормально і вона консультується з лікарем, який за нею дивиться і допомагає у всьому.

«На думку деякого відсотка моєї аудиторії: у мене в животі не дитина, а їжа, яку я вживаю... Ну обожнюю вас, мої всевидючі, всезнаючі, Шерлоки. Свічок би ще підігнати, щоб точну інформацію дізнаватися", - іронічно підписала Даша своє фото в білизні перед дзеркалом.

Відзначимо, коментар дівчини відноситься до посту, в якому вона поділилася свіжими кадрами, як виглядає її вагітний животик на сьомому місяці очікування дитини. На знімках дівчина відображена у воді, скупатися вона вийшла в чорних плавках і короткому білому топіку.

Користувачі тут же почали обговорювати вагітну дівчину, деякі прямо почали лаятися через її великого живота. "У вас двійня?", "У вас там точно богатир. У мене такий великий животик був на 40 тижні майже", " Ого! Який великий животик", " красива. Звичайно, дуже великий животик для 28 тижнів", - пишуть в коментарях до фото.

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