Відома українська співачка Оля Полякова вирушила на спекотну відпустку разом з красунями-дочками

Не так давно співачка чесно розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, що останнім часом була постійно зайнята на роботі, часто їхала і не мала можливості нормально провести час з найближчими. Саме тому у відпустку зірка вирушила не з чоловіком, а дівочою компанією.

"Цей відпочинок теж з сім'єю, але замість чоловіка-мама, яку я не бачила майже рік через локдауну. Яке щастя, що ми РАЗОМ, це так по-новому, по-дівчачі, розмови про дівчаче, розваги дівчачі, все дівчаче, я в якомусь кайфі від новизни і усвідомлення " а що, так можна було?". Люблю вас, мої дівчатка!"- раніше підмітила зірка.

Прибувши на спекотний відпочинок, зірка покрутилася в маленькій червоній сукні, піднімаючи низ і відкриваючи стрункі ноги перед камерою. Як відомо, заради такої форми артистка майже щодня тренується в особистому спортзалі і навіть долучає до цієї справи дітей.

До цього зірка вирішила влаштувати б'юті-вихідний, показати себе без фільтрів, макіяжу і фотошопу, а також розповісти, як вона стежить за собою і підтримує себе у формі. Показуючи свої мімічні зморшки і складочки, зірка зазначила:

"Краща косметика в будь – якому віці-красива шкіра, здоровий сон і харчування. Але без додаткового догляду і зволоження не обійтися", - розповідає Полякова»

Користувачі відразу ж відреагували на відео зірки:

"Масочка 475грн. Так звичайно, дуууже не дорога😂; Так приємно, що артистка, не боїться показувати себе справжню, без фільтра! 👌 🏻 ; ну прям б'юті-урок, тільки дорогуватий; чет постаріла Полякова різко, за останні місяці...; Менше процедур,а то щось страшнувато стало на тебе дивитися, Олька); Олічка, Ви красуня!!!Дякую за той б'юті урок❤️; Нам так не жити!475грн. Це багато. Жаль».

Нагадавши, Полякова змусила Данилко стогнати від задоволення, Каменських теж у справі

А ще Politeka писала, що Полякова включила шалену імператрицю, покрутивши сідницями перед Винником і Дзідзьо

Також Politeka повідомляла, що опухла Полякова вразила видом без косметики, Королеву ночі не впізнати