У мережі з'явилися свіжі фото з виступу Дана Балана в українській столиці

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі Instagram на фан-сторінці, присвяченій молдавському музиканту Дану Балану шанувальники опублікували незвичайне фото і відео артиста, на яких можна побачити його яскравий виступ на закритій вечірці в Києві. Судячи з коментарів, виступав Виконавець минулого місяця, 20 березня, а знімки опублікували тільки зараз.

Як видно, Дан здорово розважив публіку на заході, він вийшов на сцену в компанії гарячих дівчаток з підтанцьовки і весело запалював. Для виступу він надів темні рвані джинси і яскраву оксамитову сорочку, яка виблискувала в світлі світломузики. Видно, що артист викладався по повній на чиємусь не Народження, розважаючи гостей вечірки.

У підписі до публікації йдеться: "Нові фото і відео з виступу Дана Балана в Києві". Деякі в коментарях почали уточнювати, що це був за захід та коли він відбувся. "А коли був концерт у Дана в Києві?", "Цікаво, скільки років черевикам Дана", "А коли був цей виступ? Судячи з нової танцівниці щось недавнє", "Ідеальний", "А черевики він періодично оновлює", "А у Дана нові зубки?", "Браво, милий, дуже сподобався. Спасибі велике", - пишуть в коментарях до фото молдавського артиста.

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