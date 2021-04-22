Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе на тренуванні

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук є володаркою безлічі медалей на Всесвітніх змаганнях. Красуня постійно стежить за фігурою і тренується, щоб продовжувати радувати своїми новими досягненнями. Романчук не забуває і про Instagram, де публікує кадри зі звичайного життя.

"Вечірнє тренування", - написала Марина Бех під фотографією.

На новому мотивуючий кадрі Марина з'явилася в топіку і дзеркальних окулярах. Дівчина нагнулася над камерою, показуючи підтягнуте тіло і плоский животик. Красуня була напружена, адже можна побачити виступаючі вени на руці. Бех легенько посміхнулася для фото, вражаючи життєрадісністю.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже знімок був розміщений в сторіс Instagram, де немає подібних функцій.

Ми писали, що українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала шанувальникам свого спортивного чоловіка-красеня.

Цього разу вона здорово здивувала фанатів, виклавши в мережу романтичні знімки з коханим чоловіком – відомим плавцем Михайлом Романчуком.

На нових знімках парочка відображена на прогулянці, вони ніби не помічають камери і весь час цілуються і обіймаються.

Нагадавши, Українська чемпіонка Марина Бех-Романчук показала еталон спортивної фігури в міні-шортиках

А ще Politeka писала, що українська чемпіонка Марина Бех-Романчук здивувала ефектним стрибком у топі

Також Politeka повідомляла, що українська чемпіонка Марина Бех-Романчук у прозорому корсеті влаштувала сеанс спокуси не тільки для чоловіка



