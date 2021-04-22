56-річна Моніка Беллуччі показала новий образ, захоплюючи своєю красою
Як пише Politeka.net Моніка Беллучі захоплює молодою зовнішністю, ставлячи під питання свій вік. 56-річна красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться розкішними образами, на радість мільйонів фанатів.
Цього разу Моніка опублікувала знімок в Instagram, де позувала в прозорій сукні. Дівчина сиділа в старому кріслі, закинувши ногу за ногу.
Фанати відразу почали засипати дівчину компліментами:
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Ми писали, що знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі звела з розуму бездонним декольте.
В Instagram опублікували фото, на якому Моніка позувала в сукні на бретельках. Жінка ледь не впустила бюст з бездонного декольте. Вона сиділа, трохи нахилившись, в результаті чого весь її розкішний бюст було видно на фото.
Нагадаємо, бездоганна Моніка Беллуччі подражнила апетитними формами в бездонному декольте
А ще Politeka повідомляла, що бездоганна Моніка Беллуччі не втримала бюст в тісному корсеті, засвітивши свої пишності
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