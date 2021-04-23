Популярна співачка Ані Лорак опублікувала в соцмережі спекотне мальдівське фото

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує своїх фанатів яскравими публікаціями в мікроблозі в Instagram. Так, нещодавно зірка виклала в сторіс кадри на борту літака, а тепер показала спокусливий знімок з розкішного Мальдівського пляжу.

На новому фото Ані позує на білому піску, сама ж у ньому забруднилася. Перед камерою зірка з'явилася в новому купальнику - темному, злитому і вельми спокусливому. Цей наряд красиво підкреслив витончені форми і пружний бюст красуні. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Лорак загадково написала: "На край світу з тобою". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях. Одним з перших знімок ані прокоментував її хороший друг Сергій Лазарєв. Він написав: "У мене в акаунті "вісточка" тобі". Таким чином артист натякнув на свою фотографію в соцмережі, де він позує топлес на відпочинку в Мексиці. "Ви така красива! А подивившись ваше інтерв'ю, я в сотий раз переконалася в тому, що ви до божевілля сильна", "Кароліна, яка ви шикарна!", "Кароліна, кліп очікувати цієї весни?", "Шикарна Діва", "Нереально красива", "Шалено красива", - пишуть в коментарях до фото.

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