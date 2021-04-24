Актриса та співачка Дженніфер Лопес зачарувала сміливим образом, з'явившись у вбранні від CHANEL

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної зірки опублікували нові фото, на яких Джей Ло позувала, судячи з усього, під час зйомок телепередачі.

Актриса з'явилася в кадрі в молочному комбінезоні з однією цікавою деталлю. Безумовно, вся увага шанувальників була прикута до спокусливого вирізу від шиї до пупка. Цілком очевидно, що Лопес не стала сковувати пружну красу нижньою білизною, дозволивши публіці оцінити свої бездоганні форми.

Акуратна укладка та макіяж з "пухнастими" віями доповнили лук.

"Час проходить, але моя прихильність і захоплення тобою тільки зростають з кожним днем... І ти завжди будеш особливою, чудовою жінкою і коханою всіма нами. Вона - причина моїх щоденних посмішок 💕 💖 @jlo", - підписав кадри автор поста.

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Зовнішність Лопес завжди була гарячою темою в Мережі. Актриса розбурхує фантазії і викликає заздрість. Головне питання, як їй вдається зберігати настільки квітучий вигляд. На думку експерта, у Дженніфер дуже хороша генетика.

"Вертикальний овал і природна V-форма обличчя, виражене підборіддя. Таке обличчя досить вдячно і красиво приймає вік. Але тим не менш слідів віку на обличчі Дженніфер Лопес практично не помітно. Що, звичайно ж, говорить нам про те, що вона все ж звертається до процедур по догляду і однозначно регулярно відвідує косметолога", - заявив експерт.

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