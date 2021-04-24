Дивовижну історію про Андрія Данилка розповів його друг, продюсер "Ласкавого мая" Андрій Разін
Як передає Politeka.net, продюсер опублікував ряд фото з особистого архіву у своєму мікроблозі в Instagram, відреагувавши на недавні повідомлення про "важку хворобу" Данилка.
Разін відкрив "маленьку таємницю", згадавши, які трепетні відносини були у його рідної бабусі Валентини Михайлівни Гостєвій до Андрія Михайловича. Взагалі, бабуся Разіна була "бабусею" для багатьох артистів і друзів продюсера, її будинок завжди був відкритий для гостей.
На жаль, Валентини Михайлівни не стало в жовтні минулого року. Їй так і не вдалося перед смертю побачитися з улюбленим Андрійком.
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Разін розповів про станній візит Данилка до неї.
"Напередодні Євробачення він (Сердючка, - ред.) абсолютно щасливий приїхав до нас з бабусею і провів три дні в селі. Перед конкурсом він просто хотів відволіктися від усього і надихнутися на виступ у конкурсі. Він дуже любив мою бабусю <...> Андрій сам попросився і три дні провів у селі Привільному з моєю бабусею", - поділився спогадом Разін.
Один з користувачів підтвердив розповідь продюсера, прокоментувавши пост:
"Я ніколи цього не забуду, тому що я привозив до неї Андрійка якраз за три дні до вильоту на Євробачення. За ці три дні, поки він був у неї, Вона його полюбила, як тебе (Разіна, ред.). Вона весь час називала його синочком. До останніх днів вона чекала, що він до неї приїде в гості. Але ці негідники, які влаштували йому цькування, не дали цьому здійсниться".
Нагадаємо, Данилко став персоною нон-грата в Росії після своєї участі в Євробаченні в 2007 році. Цькування артиста почалося через пісню "Dancing Lasha Tumbai", з якою він виступав від України і яка якимось чином образила почуття росіян.
На думку Разіна, депресія у Данилка та подальші проблеми зі сном, виникли саме на грунті цього цькування.
Нагадаємо, стан здоров'я улюбленця публіки Андрія Данилка викликав паніку: "бідний Андрій Михайлович...".
Як повідомляла Politeka, продюсер Сердючки вперше розповів, хто винен у хворобі Данилка і коли прощальний тур: "перекрили всі"