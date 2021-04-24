У соцмережах вже більше тижня бурхливо обговорюють можливий розлад у відносинах Ксенії Мішиної і Олександра Эллерта

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта весь минулий тиждень бурхливо обговорюють в соцмережах можливих розбрат пари. Користувачі помітили, що актриса відписалася від коміка в Instagram, а на своїй сторінці видалила деякі фото з ним. Також, уважні фанати відзначили, що на вечірці сина Мішиної Еллерта не було, а відразу після свята зірка полетіла в столицю Хорватії на зйомки. Пара відкрито нічого не пояснює і коментує можливу сварку.

Однак, нещодавно Ксенія все ж опублікувала новий пост у своєму мікроблозі, в якому шанувальники помітили таємне послання коханому. Актриса опублікувала чарівне фото, на якому з'явилася в світлій пишній сукні з відкритими плечима, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до посту Мішина поділилася роздумами про два світи, які повинні помириться. "Світи зустрічаються раптово, імовірно за розкладом Творця. І як би один світ не вважав неправильним, поламаним і недосконалим інший світ, проте всередині він все одно відчуває тяжіння, тим заповітним бажанням любові! І мета виходить - навчиться мирити світи! Така складна, але одночасно цікава задача", - написала актриса.

В її одкровеннях користувачі знайшли таємне послання Олександру Еллерту. "Мені здається, що всі ці слова адресовані тільки Світу ellert_a", "Помітно пропав Еллерт", "Пост для Саші Е. Так хочеться, щоб помирилися ваші світи", "Ви вмісти чи ні, з Сашею?", "Сподіваюся, ви знайшли свій світ і помирилися", "Любові Вашому світу", "Як же сильно ви сказали, Ксенія! Сім мільярдів світів це і є ми на нашій планеті! І кожному світові потрібен свій світ. Як це круто і так життєво, я вважаю, що так може все це розуміти людина, яка по справжньому любить", - пишуть в коментарях до посту Ксенії.

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