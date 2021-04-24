Переможниця дев'ятого сезону "Голосу країни" Оксана Муха, з команди Дана Балана, викликала фурор в Мережі

Як передає Politeka.net, 39-річна виконавиця зі Львова опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, яким нікого не залишила байдужим (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Фаворитка Балана заспівала під гітару народну пісню "Цвіте терен". Дівчина з жалем повідомила про скасування концерту через карантин, і тому вирішила таким чином хоч трохи "компенсувати" фанатам втрачені емоції.

"Ох ці карантинні пісні... Але куди ж зараз без них?.. Сьогодні у нас мали відбутися два концерти в Тернополі, які через локдаун ми ще раз переносимо - на 25 травня! ️✨ Тому від мене - невелика тимчасова пісенна "компенсація" під гітару - і тернополянам, і всім, хто любить українську народну пісню ✨ Співайте разом зі мною❤️", - повідомила Оксана в підписі.

Вдячна публіка відгукнулася в коментарях:

"Так ніжно і чуттєво, мурашки по шкірі🤍"

"це неймовірно красиво, аж серце тремтить 😍 😍 😍"

"😍Ми так чекаємо😇Так потребуємо цих емоцій, які накривають під час концерту і після 🙏"

"Неймовірно😍"

Нагадаємо, Оксана Муха крім того, що перемогла в "Голосі" в 2019 році, є заслуженою артисткою України, а також лауреатом Гран-прі Першого Міжнародного конкурсу українського романсу ім. Квітки Цісик.

Також дівчина є професійною скрипалькою, закінчивши в 1996 році Львівську середню спеціальну музичну школу-інтернат імені Соломії Крушельницької по класу скрипки.

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