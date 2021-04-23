Співачка Оля Полякова схопилася за голову, почитавши коментарі під одним зі своїх постів

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка, відправившись на відпочинок до Туреччини разом із дочками та мамою, звернулася до українців в "сторіз" у себе в Instagram, пригрозивши банити за поширення брехні.

Напередодні Полякова зробила пост, присвячений епідемії коронавірусу й боротьбі з нею, спілкуючись в прямому ефірі з лікарем-реаніматологом. Мова зайшла про вакцинацію.

"Мені шалено цікаві ці ефіри, адже в моєму випадку, більше знаєш - міцніше спиш. Дивимося, коментуємо!", - оголосила Оля.

Однак, не всі відгуки припали артистці до душі. Полякова гостро відреагувала на деякі з них, так що вирішила окремо записати відеозвернення.

"Тільки що почитала коментарі, які ви залишили мені під моїм вчорашнім ефіром, де я проводжу лікбез про ковід... І хочу вам сказати, що з сьогоднішнього дня всім божевільним, які пишуть про те, що пандемії не існує, коронавірусу не існує, - я всіх буду банити. Ось серйозно, щоб ви навіть цей фейк і флуд не поширювали у мене на сторінці. Всі нормальні люди - ласкаво просимо, і у нас ще будуть нові ефіри, будемо розбиратися, де правда, а де брехня", - заявила зірка, у якої урвався терпець.

Полякова намагалася вести себе стримано на кадрах, але в той же час в коментарях зірвалася на грубість.

"Та скільки можна слухати цю маячню!!! І вірити кожному проплаченому шоубізовцю! Люди, прокиньтеся! Весь світ страйкує від цієї фейкової пандемії!",- написала одна з користувачок.

"Яка дурепа!!! Бан!!!!", - не втрималася у відповідь Оля.

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