Зоряний детектив Андрій Данилко здивував усіх несподіваним випадом на шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, грандіозне шоу "Маска" на телеканалі "Україна" кілька місяців розбурхувало українців дивовижними костюмами і перевтіленнями зірок, неймовірними інтригами і реакціями зіркових детективів. Однак, перший сезон підійшов до кінця, що викликало шквал емоцій не тільки у глядачів, а й у журі. Правда, тут же стало відомо, що скоро буде і другий сезон.

На сторінці проекту в Instagram продовжують показувати найцікавіші моменти зі зйомок. Так, цього разу в соцмережі опублікували кумедний відеофрагмент, на якому видно, що зірковий детектив Андрій Данилко з перших нот вгадав Олександра Пономарьова, який ховався під маскою величного Лева. Мало того, стало відомо, що того разу Данилко навіть посперечався на свою київську квартиру, адже був на всі сто впевнений, хто Лев.

На відео видно, що після виступу Лев, спілкуючись з детективами, сказав: "Справжньому Леву необов'язково битися, щоб показати свою могутність". На це Андрій Данилко весело парирував йому: "Саша, Добрий вечір! Саша, не вийшло! Кошеня, ну не вийшло!".

"Він вгадав Лева з першої ноти. Андрій Михайлович поставив свою квартиру, настільки був упевнений, що під маскою розкішного героя ховається Олександр Пономарьов", - йдеться в підписі до відео. І як пам'ятають глядачі, в результаті Данилко виявився правий у викритті Лева.

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