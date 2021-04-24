Легендарна співачка Софія Ротару здивувала несподіваним образом на рідкісному фото

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 73-річної артистки в Instagram опублікували цікавий кадр, на якому Софію Михайлівну не впізнати.

Як правило, віддаючи перевагу закритим сукням з квітковим принтом або вишивкою, Ротару несподівано з'явилася в чорних брюках і в'язаному светрі цегляного відтінку, при чому, мабуть, на розмір більше - зірка буквально "потонула" в затишному вбранні.

Окремо здивувала зачіска співачки - наспіх закручена гулька, яка вже встигла розлохматитися, й локони, що хаотично спускалися їй на плечі.

Автор поста супроводив архівне фото віршами про "добрий ранок", побажавши всім вдалого дня.

Користувачі обговорили побачене. Деякі відзначили, що вперше бачать Софію Михайлівну в такому образі:

"Класні вірші - доброго ранку! Чудового настрою і позитиву!❤️😍"; "Красуня👍👌❤"; "Супер кадр. В такому образі. Я не бачила жодного разу 🔥"; "Сонечка, ви тут зовсім інша, принадність❤️"; "Яка гарненька❤️🔥".

Раніше ми розповідали, що в Мережу просочилося фото з сімейного архіву Ротару, зроблене в далекому 1975 році. У кадрі постали сама співачка, її батьки Михайло Федорович і Олександра Іванівна, сестра Ауріка та брат Анатолій.

Всі члени сім'ї Софії сиділи за накритим скатертиною столом перед будинком, тоді як артистка стояла позаду них, між батьком і матір'ю, - в довгій закритій сукні з розпущеними смоляними локонами.

Нагадаємо, рідкісне фото Софії Ротару з батьками, сестрою і братом переполошило мережу: "як же сумно..."

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