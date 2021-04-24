Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, відкинула сором, насолодившись моментом
Як передає Politeka.net, 35-річна актриса опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких здивувала витівкою (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Анна вийшла на прогулянку в стильному вбранні: асиметричній сорочці м'ятного відтінку, шкіряній курточці, укорочених штанях і черевиках на товстій підошві, доповнивши лук сумочкою від Louis Vuitton через плече.
Радісні емоції, мабуть, переповнювали дівчину, так як вона пустилася в танок посеред вулиці. Саліванчук трохи безглуздо рухалася, зовсім не боячись здатися смішною. У підписі актриса якраз заговорила про недоліки.
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"Прийняти себе - значить дозволити собі бути неідеальним. Ти дитя природи і, звичайно, в тобі є переваги і недоліки. Ти цілісний, коли приймаєш в собі всі свої сторони. Кожна людина ідеальна в своїй неідеальності. Парадокс в тому, що ми вважаємо, що будемо гідні любові і прийняття тільки коли змінимо себе на краще. Але не можна змінити ті частини себе, які ми заперечуємо. Не можна зробити картину краще, якщо малюєш із закритими очима. З любов'ю до ваших неідеальностей і вірою у ваш потенціал ❤️", - поділилася Анна своїми роздумами.
Користувачі погодилися з нею, залишивши коментарі під постом:
"Красуня ❤️❤️❤️"
"Захоплююся!👏"
"Як ви себе почуваєте? Дуже за вас переживаю. Бажаю вам здоров'я.❤️"
"Хороші слова!"
"❤️Бомба! Пітарда! Пишаюся!💪💞💐"
Раніше ми розповідали, що дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук нещодавно перенесла серйозну операцію на хребті з видалення шийної грижі.
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