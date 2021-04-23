Український співак Олег Винник повідомив про прем'єру нової композиції, яку заспівав дуетом з талановитою українкою

Як передає Politeka.net, 47-річний артист записав дует з 19-річною Еліною Іващенко, яка прославилася в Україні завдяки перемозі у вокальному талант-шоу "Голос.Діти" і "Х-факторі".

На своїй сторінці в Instagram артист показав фото, на якому зображений поруч з Еліною, і опублікував фрагмент композиції.

Зазначимо, думки українців розділилися, хтось захоплюється новою піснею, інші впевнені, що самостійно Винник заспівав би ще краще.

Олега та його обраницю для запису дуетувітають з прем'єрою.

"Я дуже люблю вашу творчість, пісні, але все таки коли ви співаєте самі це набагато крутіше. Вам не потрібні дуети, ви чудовий артист і Ваші пісні заворожують", "з найпрекраснішою прем'єрою!😻 💎 ❤ Пісня - нереальна як і ви з еліночкою! Кращий дует 2021", "Супер пісня! не можу наслухатися", "гарне фото. А пісня ще краще. Навіщо вам ця дівчинка? Одному було б крутіше", "дуже круто. Мурашки відразу ж пішли", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Еліна Іващенко представляла Україну на "Слов'янському базарі", а минулого року брала участь у Національному відборі на "Євробачення".

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