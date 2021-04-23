Гумористи з "Дизель шоу" приголомшили сумною звісткою, звернувшись до українців

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці студії в Instagram зробили важливе оголошення, що стосується майбутніх концертів у Києві.

Як відомо, одного разу виступи вже переносили (наприкінці березня). Так як карантин триває, то глядачам доведеться запастися терпінням і ще трохи почекати. У "Дизель шоу" назвали нові дати.

"Дорогі глядачі! У зв'язку з карантинними обмеженнями ми змушені перенести два квітневих концерти «Дизель Шоу» в Києві. Ми не зможемо з вами побачитися 23 і 24 квітня. Але наша зустріч обов'язково відбудеться! Дати нових концертів - 17 і 18 червня! Всі куплені вами квитки будуть дійсні. У сформованій ситуації від нас мало що залежить, але ми обіцяємо вам теплу і дуже смішну зустріч вже в червні! Слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках", - йдеться в заяві.

Користувачі з жалем поставилися до інформації, залишивши свої коментарі під постом:

"Ну... Це було дуже очікувано😢"

"Як вже задовбав цей карантин! Псує все!"

"Блін, дуже шкода😢"

"На жаль, цим типу карантином будуть морочити голову ще довго... Тому буде не дивно, що й наступні дати знову будуть перенесені, як не сумно про це говорити"

"Як ніби в червні буде по-іншому!😢 Тільки сьогодні думала, що нарешті щось нове буде! Ніхрена! Вся надія на Папанек"

"Ооохххх... Не дочекаємося напевно в цьому році хоч один концерт"

"Знову🤦все так само як в минулому році, через цей карантин буде знову скукотища, занудство й смуток😔"

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