Популярна українська співачка Тіна Кароль роздяглася сама, того не чекаючи

Тіна Кароль - співачка, а також телеведуча, яку люблять в Україні й далеко за її межами, передає Politeka.net. Зокрема, зараз співачка разом з репером Потапом веде популярне шоу "Ліпсінк батл".

Учасникам проекту потрібно, як можна краще скопіювати різних зірок. На програмі трапляються різні ситуації, як, наприклад, цього разу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Тіна стояла за стійкою у красивому рожевому платті, яке застібалося на потилиці. Раптово воріт розстебнувся і зіслизнув, ледь повністю не оголивши бюст Тіни. Артистка швидко відреагувала, підхопивши тканину, при цьому вона голосно сміялася.

Репер Потап перевів ситуацію у жарт.

"Припини показувати свій прес! Ти бачиш, що з нею діється?",- сказав співведучий, звертаючись до одного з учасників, Жені Коту. Останній задер кофту.

"Всі сюди дивляться!",- з посмішкою сказав він.

Відео зібрало понад 400 тисяч переглядів і багато коментарів. Деякі стали підозрювати, що такий "форс-мажор" був заздалегідь спланований, для залучення уваги до шоу. В результаті в коментарях деякі люди висловлювали свій гнів.

"Явно переграла ...", "Таке відчуття, що спеціально. підозрілий рух рукою на початку ... ніби сама смикнула", "Видно що вона за нитку потягнула і плаття розв'язалося","Приголомшливий сміх", "її сміх - це щось😍 😂❤️", "так, це був кльовий і не запланований момент, і сміх Тіни щирий і веселий😂 👏 😍", "добре, хоч руки були в потрібний час в потрібному місці, пощастило😁 😄", "заразливий сміх це талант😂 😂 🔥 ✨", "не знаю, хто це, але веселиться в незручному становищі😂", "перша реакція Потапа - просто відпад", "Женя Кот вчинив як джентльмен", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль дала українцям привід всерйоз хвилюватися за її життя: "Кому писати, щоб її туди не пускали?".

Як повідомляла Politeka, страждаючій безсонням Тіні Кароль доводиться терпіти біль на" Голосі країни":"це кошмар".

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