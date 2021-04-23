Відомий телеведучий-мандрівник "Світ навиворіт", Дмитро Комаров, розповів про країну, в якій зараз знімає нові випуски

Ведучий популярного тревел-шоу відправився в далеку подорож, залишивши молоду дружину, модель Олександру Кучеренко, вдома, повідомляє Politeka.net. Комаров розповів, що зараз знаходиться в Пакистані.

У своєму Instagram ведучий поділився кількома кадрами. На фото Дмитра підняв вгору один з відомих жителів, а також мандрівник сфотографувався з левеням.

У публікації телеведучий розповів, що Пакистан не така бідна країна, як прийнято думати. За словами телеведучого, в цій країні є багато багатих людей, які також хваляться своєю забезпеченістю.

"У Пакистані багато як скромних мільйонерів, так і багатих людей, які всіма силами прагнуть демонструвати свої багатства напоказ. Виділитися. І цей спосіб виділитися - не дорога машина, а дещо крутіше", - заінтригував Комаров.

Про одного з багатіїв Комаров розповів у пості - про Хане Баба, якого одні вважають шахраєм, а інші - героєм. Своєю "суперздатністю" пакистанець вважає величезну силу.

"Він стверджує, що важить більше 430 кілограмів. І називає себе найбільшим і найсильнішим в Пакистані. Докопатися до правди, коли зірку охороняє рота озброєних спецназівців і поліції - справа непроста", - поділився Дмитро.

Також у новому випуску Комаров розповість про другого героя - молодого мільйонера Умара, який заводить собі тигренят, і роз'їжджає в лімузині по місту. Коли тварина підростає, він селить тигра в домашньому зоопарку.

"Ось такий він - інший Пакистан.



А ви думали, що ця країна буває такою - елітною, багатою, з атрибутами понтів і розкоші?",- поцікавився телеведучий в кінці.

Історія про Пакистан від Комарова зачепила співачку Наталію Могилевську.

"Цікаво", - прокоментувала артистка.

"Шоу-біз Пакистану - ось такий він) не хочеш лева додому?", - написав телеведучий.

Нагадавши, НП під час зйомок "Світ навиворіт", Дмитру Комарову довелося нелегко: "на превеликий жаль...".

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