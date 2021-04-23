Зоряний детектив Андрій Данилко здивував усіх несподіваним випадом на шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, грандіозне шоу "Маска" на телеканалі "Україна" кілька місяців розбурхувало українців дивовижними костюмами і перевтіленнями зірок. Однак, перший сезон підійшов до кінця, що викликало бурю емоцій не тільки у глядачів, а й у журі. Правда, тут же стало відомо, що скоро буде і другий сезон.

На сторінці проекту в Instagram продовжують показувати найцікавіші моменти зі зйомок і закулісся. Так, цього разу в соцмережі опублікували кумедний кадр, на якому видно, що зірковий детектив Андрій Данилко вибіг на сцену побачивши милого і пухнастого Циклопа. Хто дивився той випуск, пам'ятає цей хвилюючий момент, адже зірковий детектив не просто підійшов до героя, а й почав хапати і чіпати його, ледь не зірвавши костюм.

У підписі до кадру розповіли, що в той момент захвилювалася вся знімальна група, адже Данилко своїми діями міг запросто викрити Мішель Андраде, яка ховалася в масці Циклопа. "За секунду до найбільшого страху в житті Циклопа! Друзі, пам'ятаєте цей момент? Пишіть в коментарях, кого ще пристрасно обійняв Андрій Михайлович? P. S. Під час зйомок вся знімальна група настільки перелякалася, що здавалося на кілька секунд світ зупинився", - йдеться в підписі до публікації.

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