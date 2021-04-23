Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник, щасливий батько трьох хлопчиків, зробив дивовижне відкриття

Як передає Politeka.net, 37-річний шоумен опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав з дітьми.

Як відомо, у Григорія та його дружини Христини троє синів: старшому сім років, а молодший народився в кінці минулого року. Сімейка ризикнула відправитися у відпустку на Мальдіви в повному складі. Про те, яку реакцію вони викликають у оточуючих, Решетник розповів у підписі до фото.

"Сім років тому, коли нашому старшенькому Ванюші було 10-ть місяців, ми літали в Таїланд. І під час трансферу з готелю в аеропорт в Бангкоку ми їхали з сім'єю з Німеччини, у яких було троє маленьких дітей. У нас з Кріс тоді був шок - ми дивилися на них і не могли зрозуміти, як можна подорожувати з трьома дітьми, насолоджуватися життям, відпочивати і взагалі навіщо це все :) а вчора ми відчули себе тією сім'єю - неприхований шок був на обличчях оточуючих. Хтось підтримував, але більшість співчували:))) та й, дійсно, багатодітні ми, були одні у всіх аеропортах і на всіх трансферах. Більш того - тут, в готелі, така відчайдушна сімейка також одна", - зізнався ведучий.

Але не все так погано - Григорій зрозумів одну важливу річ щодо відпочинку з дітьми і вирішив поділитися нею з підписниками.

"Хочу розвіяти стереотип і сказати, що подорожувати з дітьми не складно, якщо поступово опановувати цей процес. Головне підготовка, відсутність паніки і сміливість. І тоді незабутні емоції від відпочинку і спілкування з рідними вам гарантовані 😍#татотрьохсинів", - заявив Решетник.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Забули написати, якщо є гроші, то і п'ятеро дітей не перешкода для гарного відпочинку"

"Якщо батьки не панікують все завжди ок, діти дуже це відчувають"

"Які ви з Кріс молодці!!! А одяг після Києва такий яскравий!"

"Ви герої👏"

"Ви дійсно супер сімейка😉 😙 гарного вам відпочинку!"

Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Решетник з гордістю показав струнку дружину і трьох синів: "всі такі красиві!".

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