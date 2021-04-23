Українська співачка Тіна Кароль приміряла стильне біле плаття

Кадрами поділився ведучий Слава Дьомін на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Співачка стала учасницею програми на радіо, яку веде Дьомін.

На кадрах відображено, як Кароль і Дьомін танцювали поодинці з новими піснями артистки.

«У тобі все зводить мене з розуму. Зводить мене з розуму красиво. Зводить мене з розуму. Зводить мене з розуму красиво", - підспівували вони.

Відзначимо, новий альбом Кароль здивував багатьох, оскільки він йде в розріз з попередньою творчістю співачки. Співачка вирішила відмовитися від звичного ліричного образу, показавши себе в більш екстремальному амплуа.

Слава Дьомін зазначив, що»круто, коли артист може бути таким різнобічним". Він додав, що Тіна може співати і ліричні пісні, і «відверто хайпувати». Такі новації в стилі Тіни Кароль він назвав "новим витком її кар'єри".

Зазначимо, нещодавно Тіна Кароль в інтерв'ю програмі " ЖВЛ " розповіла своїй закоханості.

"Закохана, як дура. Але це класно. Я люблю цей стан. Я в ньому періодично, навіть якщо я не кажу про це нікому», - сказала вона.

Нагадаємо, гаряча українська співачка Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила фанатів вульгарною витівкою на камеру: "Да уж, засвербіло".

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