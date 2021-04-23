Відома актриса Моніка Беллуччі показала себе в літньому образі
Як пише Politeka.net, 56-річна красуня вже давно підкорила серця фанатів по всьому світу. Моніка на свій вік виглядає просто божественно і радує нев'янучої красою. За Беллуччі в соціальних мережах стежать мільйони людей, де актриса публікує постійно нові образи.
На новому фото Моніка одягла легке плаття з розрізом, демонструючи ідеальні ніжки на підборах. Красуня позувала на сонці, що додало легкості знімку.
"Хороших вихідних", - написала Моніка під фото.
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Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:
"Прекрасна дама", "О, вона дуже чарівна", "Перестань бути такою ідеальною", "Моніка, Ти моє натхнення !!", "І тобі теж-Моніка", "стара, але золота", "Легенда на всі часи", "Велике спасибі", "ти не можеш бути справжньою", "Королева", "ти найкраща на землі".
Ми писали, що знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі в атласному вбранні не стала ховати головну красу.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Моніка поділилася фото з новим образом, на якому позувала в атласному вбранні з глибоким декольте і змогла підкорити навіть незвичайною зачіскою.
Нагадаємо, 56-річна Беллуччі в прозорій сукні довела, що краса не підвладна віку
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