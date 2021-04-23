Відома співачка Анастасія Приходько показала зворушливі кадри з дитиною

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу "Маска" Анастасія Приходько нещодавно народила третю дитину. Причому вагітність зірка ретельно приховувала, а тепер продовжує інтригувати шанувальників, хто ж у неї – хлопчик чи дівчинка. Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram артистка показала трепетні кадри ніжностей з новонародженим малюком, якими зворушила шанувальників.

На нових знімках Анастасія відображена у себе вдома, вона тримає на руках свій скарб - маленьку дитину. Перед камерою втомлена мама з'явилася в білосніжній теплій кофті, її волосся зібране у хвостик на потилиці, а на обличчі немає макіяжу. Малюк же вбраний в забавний плюшевий комбінезончик з капюшоном і вушками, так що виглядає дуже мило і ніжно. Обличчя дитини співачка, звичайно ж не показала, як і не відкрила його стать своїм шанувальникам.

У підписі до публікації Приходько поділилася тяготами материнства: "Оооох і нічка. Робота мамою 24\7 найважливіша у світі, хоча і нелегка. Всім матусям, особливо, з немовлятами посилаю вітання. Ну, а на сьогодні у нас фемілі-лук. Як вам?". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. "Які мілашки. Ох, як я переживаю, що не впораюся, скоро дай Боже теж стану мамою і так хвилююче", "Милота", "Я вас розумію. Терпіння вам", "Ніжність", "Так мило і зворушливо, клас", - пишуть в коментарях до знімків Насті.

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