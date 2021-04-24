Співачка Оля Полякова вирушила на відпочинок, де зустрілася з відомою телеведучою, Катею Осадчою

Артистка є частою героїнею різних передач про зірок шоу-бізнесу, передає Politeka.net. Вся річ у тому, що Оля Полякова завдяки своєму таланту, почуттю гумору і великій харизмі завоювала велику любов публіки. Кожен шанувальник хоче знати про свого кумира все, а артистка завжди намагається ділитися інформацією.

Тому співачка активно веде сторінки в соцмережах, де показує кадри зі свого життя. Цього разу Оля опублікувала серію сторіс в Instagram, розповівши, що зараз перебуває на відпочинку.

Крім того, зірка проводить час не тільки з сім'єю, а й зустрілася з відомою телеведучою "Світського життя" Катею Осадчою.

Полякова і Осадча записали спільне відео, представивши в купальниках.

Красуні помірялися формами, прикривши очі за стильними темними окулярами.

"Боже, де б ми ще, дорога моя, з тобою зустрілися?", - з посмішкою поцікавилася Полякова.

"В "Світськом житті"... напередодні Великодня", - сміючись, відповіла Осадча.

"Прекрасно", - підсумувала Оля, пославши в камеру повітряні поцілунки.

До слова, в ЗМІ активно обговорюється тема можливої третьої вагітності Каті Осадчої, поки зірка не дає коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, Оля Полякова поїхала до Туреччини, звідки поділилася сімейним знімком.

"Наша банда! Я ніколи не відпочивала в дівочій компанії, ні з подругами, ні навіть з друзями, тільки з сім'єю..., я так була завантажена роботою, що відпочинок з сім'єю для мене був єдиним шансом провести з ними час", - написала артистка.

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