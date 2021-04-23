Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав себе з дружиною

Як пише Politeka.net, Влад Яма з дружиною вже більше десяти років разом, хоча розписалася пара в 2015 році. Сім'я обожнює проводити разом час і є однією з найбільш показових пар шоу-бізнесу в Україні. Влад і Лілія ведуть соціальні мережі, де показують, як розважаються разом.

Цього разу танцюрист опублікував відео в Тікток. Пара стояла на вулиці, а через мить пустилася в танок під Direction Dance - Marianny Holguín. Як можна зрозуміти, Влад і Лілія вирішили погуляти в Межигір'ї, зупинившись біля цікавої дерев'яної скульптури.

"Роздали в Межигір'ї", - підписав ролик Влад Яма.

"Супер, молодці","Влад, навіщо волосся сховав", потужно".

Ми повідомляли, що дружина відомого українського хореографа Влада Ями показала кілька весняних образів, які підійдуть для різних подій.

Так, цього разу вона показала, як можна одягатися Цієї весни, коли трохи потеплішає. Лілія яма пропонує для вечірніх та урочистих виходів у світ ефектне плаття і корсет.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" дав слушну пораду українцям

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців з зірками" став майже невпізнанним, прикривши лисину перукою

Також Politeka повідомляла, що Яма з "Танців з зірками" в образі привабливого автомеханіка поділився думками про майбутнє



