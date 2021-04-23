У соцмережах бурхливо обговорюють можливу сварку Ксенії Мішиної і Олександра Эллерта

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта бурхливо обговорюють в соцмережах можливий розбрат пари. Спочатку користувачі помітили, що зірки відписалася від коханого в соцмережі, потім коміка не побачили на вечірці сина актриси на честь дня народження, а потім вона полетіла на зйомки за кордон без нього. Днями Ксенія написала у своєму мікроблозі в Instagram загадковий і чуттєвий пост про примирення двох світів, а тепер взагалі заговорила про страждання і смерть.

"Холостячка" опублікувала в соцмережі чорно-біле фото, на якому видно її глибокий проникливий погляд. А в підписі до нього розповіла секрет вашого спокою і гармонійної особистості. "Спостерігати, розуміючи, що ваше тіло, ім'я і життя - це гра за божественним сценарієм, тимчасовість, те, що тлінно, швидкоплинно і непостійно! А ось справжнє ви - це ваша Душа... І це вічність. Всі страждання, переживання і проблеми належать тільки вашому тілу і тій грі, в яку воно грає... І коли ви приймаєте факт того, що Ваша Душа і тіло відокремлені і існують в абсолютно в різних течіях, ви абсолютно по-іншому відчуваєте і керуєте собою і відповідно своїм життям! Спостерігайте, приймайте, тренуйте свою свідомість і безсумнівно відчуєте цей дзен!",- написала Мішина.

Цим постом вона змусила багатьох задуматися, фанати почали бурхливо обговорювати її нову публікацію в соцмережі. "Шалено красива", "Як завжди, божественно красива", "Надихаюся вашою мудрістю", "Дякую за нагадування", "Дуже мудрі слова", - пишуть в коментарях до фото.

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