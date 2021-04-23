Відомий пародист і шоумен, чоловік російської співачки 44-річний Максим Галкін, похвалився щасливою родиною

Артист разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, виховує двох маленьких дітей, Гаррі і Лізу, передає Politeka.net.

В одному з інтерв'ю пародист розповів, що коли на світ з'явилися його діти, журналісти не давали спокою, постійно намагаючись зняти малюків. Тоді батько прийняв рішення сам показувати чад на сторінці в Інстаграмі.

Тепер шоумен регулярно записує відео і викладає фото дітлахів.

Так, в одному з останніх постів Галкін похвалився сімейними кадрами. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) У ролику Гаррі вразив видом, заховавшись в об'ємній куртці, а поруч сміялися його сестричка і Пугачова.

"Любимки😂 🥰", - написав Максим.

Примітно, Пугачова зробила вигляд, що не впізнала сина, запитавши: "Що це за маленьке жабеня?".

Всього за дві хвилини публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Як весело у вас!!!👏👏👏❤️❤️❤️", "щаслива сім'я, щасливі діти. молодець. так тримати", " мої любимки!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Які чудові діти❤️", " такі класні😍 😍 😍 🔥", " 😊 🙌 Милашка❤️❤️❤️😂", "молодець! Запальничка🔥 🙌 👏", "чудова Сім'я", "Смішарики❤️❤️❤️😂😂😂", "Супер сім'я😍", " накрилася любимка😂 😂 😂 😂!", "Я хахатался", " Реготунчики наші😍❤️❤️❤️", "Які ж вони у вас Класні👏Дякую, що діліться ❤️ мої доньки трійнята теж люблять повчитися, правда вони ще маленькі🥰", - написали користувачі мережі.

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