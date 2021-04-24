Дочка зірки " Квартал 95" Олена Кравець Маша показала, чим зайнята в спальні
Як пише Politeka.net, Маша Кравець нещодавно відсвяткувала 18-річчя, хоча живе окремо від батьків з 16 років. Олена зняла дівчинці квартиру, де вона жила разом з подругою. Марія хоч і є в соціальних мережах, але не так часто щось публікує з особистого життя.
Але цей раз став винятком, адже маша опублікувала ролик в Instagram, де на несподіванних кадрах показала тільки свою руку. Цікаво було інше-на ліжку лежала подушка, на якій був зображений Валерій Меладзе. Красуня почала відходити від подушки, граючи пальцями.
"Сто кроків назад.....",- підписала кадри Марія, згадавши одну з пісень композитора.
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Ми писали, що дочка відомої української актриси, зірки "Квартал 95" Олени Кравець вразила дорослою фотосесією.
На свіжих фото дівчина постала в дуже спокусливому вигляді. Вона позувала в білому мереживному корсеті, який нагадував білизну. Марія сиділа на ліжку, скинувши з себе сорочку і засвітивши апетитні форми. Варто відзначити, що з віком Марія все більше стає схожою на свою маму.
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