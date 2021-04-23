Відома українська співачка Оля Полякова показала, як розважається з Ектором Хіменес-Браво з " Майстер Шеф"
Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською співачкою і розвиває соціальні мережі. Красуня також любить брати участь в різних шоу. Так, в Тікток, красуня засвітилася з Ектором Хіменес-Браво з "Майстер Шеф", з яким вирішила не тільки готувати, але і танцювати.
На кадрах Оля позувала в міні-сукні. Поруч стояв Ектор в штанях і сорочці. Полякова показувала танець, після чого Хіменес-Браво повторював за співачкою. Ролик вийшов досить кумедним.
Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Тю-тю-тю"," до чого довів локдаун артистів"," до чого дійшла, нічим не гидує", " Собачка крутіше вас. Молодці", "Круто", "Собачка теж танцює", "гарного настрою", "він зайвий - Жени його і все буде", " Оля, як круто. Продовжуйте в такому дусі", " а де кокошник, забула?".
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Полякова не стала особливо чепуритися, і записала ролик в домашньому вигляді.
"У мене, на жаль, на дачі немає світла. Пропало світло, і не знаю, коли він буде. Тому давайте перенесемо тренування на вечірній час", - сказала артистка.
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