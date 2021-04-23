Відома українська співачка Злата Огневич показала себе в пляжному образі

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою. Красуня навіть представляла Україну на" Євробаченні", де посіла третє місце. Співачка також брала участь в шоу "Маска", де стала тріумфатором завдяки образу Сонця. Не забуває Злата і про Instagram, де публікує цікаві образи і ділиться кадрами з особистого життя.

Цього разу Злата позувала в купальнику з принтом ніжних троянд на трусиках. Дівчина посміхалася, демонструючи розкішну фігурку, а волосся залишила розпущеним.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під публікацій, так як кадри були викинуті в сторіс Instagram, де подібні інструменти відсутні, але зазвичай зірку не залишають без компліментів: "дуже красиво і атмосферно, фігурка вогонь".

Ми писали, що популярна українська співачка Злата Огневич спокусила формами в красивій сукні.

Варто відзначити, що Злата обожнює пограти з фантазіями своїх шанувальників, подібні кадри - це не рідкість.

Красуня в цей раз вбралася в легке плаття на тонких бретельках, яке обтягнуло струнку талію. З глибокого декольте ледь не вистрибували груди.

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