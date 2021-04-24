"Холостяк 11" бізнесмен Михайло Заливако розпрощався ще з однією з учасниць

Рішення героя шоу викликало бурхливу реакцію в мережі. Як передає Politeka.net, обговорення спалахнули на офіційній сторінці проекту в Instagram.

Так, у 8 випуску шоу" Холостяк-11 " головний герой Михайло Заливако заявив, що на церемонії троянд відправить додому відразу двох учасниць. Він назвав це складним рішенням.

Так, проект повинна була покинути Юля, вона ж Зайка, але дівчина розплакалася і обіцяла виправитися, тому Михайло змінив своє рішення і залишив її в проекті.

А покинула шоу 24-річна Тетяна-дизайнер інтер'єрів з Чернігова.

"Для мене важлива легкість у спілкуванні, яка є між нами... Але це не єдине, що мені потрібно у відносинах. Тому більше, ніж дружба, між нами не буде. Я тебе проведу", - сказав Міша Тані.

Рішення "Холостяка" активно коментують в мережі.

"Таня, показала себе тільки з найкращої сторони, бажаю всього доброго, взаємної любові«,» краще б зайчика відправив додому«," Таня дуже класна і так, вони не підходять один одному. Таня просто гідна кращого", " вона найчесніша там була, як шкода», «коли чоловікові з дружиною весело, це супер. Міша втратив своє щастя. Джессі-відьма зла. Аня-стерво нервово. Юля-ноялка. Даша-дитина. Розалі класна, але не як дружина», " Змія Юля знову випросила собі місце на проекті! Вона крім поцілунку нічого йому запропонувати не може! Він так сильно хоче її, що закриває очі на все! Пипец. Як він принизив дівчат, ганьба! Ну коротше, зрозуміло хто переміг", - пишуть в коментарях.

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