Фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська показала себе, заговоривши про вихідні
Як пише Politeka.net, Марина стала популярна серед українців завдяки спорту і шлюбу з відомим боксером В'ячеславом Узєлковим. І хоч пара розійшлася, Боржемська активно веде соціальні мережі, де розкриває секрети ідеальної фігури і демонструє свої результати.
Цього разу Марина здалася в купальнику, стильних окулярах і капелюшку. Красуня посміхалася, зачаровуючи ідеальною фігурою.
"Прекрасних і сонячних вихідних", - написала Марина під фото.
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Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Прекрасних і сонячних вихідних", "Немає слів", "очманіти", "розкішна", " як ніжно і сонячно! Ви чудова", "як завжди - ви красуня", " гарного відпочинку. Приємно на вас дивитися. Піднімаєте настрій", " Чарівна. Об'єднані всі риси жіночності", " Ой, а що за красуня така?!", "Прекрасних вихідних і чудового відпочинку))) в Санкт-Петербурзі холодно і сніг з дощем, правда після Вашого побажання виглянув промінчик сонця, це дивно".
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У кадрі Боржемська позувала в чорному мереживному боді і бежевому шовковому пеньюарі, який вона відчинила і спустила з плечей. Знаменитість сперлася на поличку трюмо, прогнувшись і піднявши ніжку.
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