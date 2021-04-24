Українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася стрункою фігурою в білизні

Завдяки своєму таланту і харизмі артистка завоювала велику армію фанатів, передає Politeka.net. Шанувальники створюють групи, присвячені Наді.

Так, в одному з таких акаунтів шанувальники вирішили згадати образ Наді в білизні. Красуня позувала в червоних ліфчику, трусиках, поясі для панчіх і в довгих панчохах. Зверху зірка одягла довгий плащ, який розчахнула. Красуня підняла руки й красиво вигнулася, демонструючи ідеальний прес і тонку талію посеред пожежі, який, можна сказати, і влаштувала.

Хвилясті локони зробили образ просто ідеальним.

"Всім відмінного настрою🔥 😜", - написали автори поста.

За дві години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Прикольно🔥👏", "👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "🔥🔥🔥😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва ретельно доглядає за собою. Красуня в одному з інтерв'ю поділилася своїми секретами краси.

Зокрема, Надя займається спортом, хоча їй доводилося себе пересилювати. Спочатку вона тренувалася вдома, а потім перейшла в зал.

Зірка намагається не їсти нічого шкідливого, наприклад, смаженого, а також п'є багато води.

Особливу увагу Надя приділяє вибору косметики. Артистка завжди користується бальзамом для губ. Також, на думку співачки, у кожної дівчини повинна бути червона помада, адже вона додасть відмінного акценту будь-якому вечірньому образу.

Мастхеви Наді, крім зазначених засобів, чорний олівець для очей, туш для брів, тіні-nude і легка тональна основа.

Нагадаємо, Дорофєєва напередодні дня народження потрапила в скандал з непристойним Відео:»вас дивляться діти...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в латексі в прямому сенсі запалила сцену "Голосу країни", з'явилося відео:"тепер готуємося до...".

Також Politeka писала, що Дорофєєва збунтувалася проти Кароль на" Голос країни", розлютивши фанатів зірки:"нехай Надя помріє".



