Колишній герой шоу "Холостяк" телеведучий Микита Добринін і його вагітна дружина Даша Квіткова поділилися радісною новиною
Блогерка Даша Квіткова і Микита Добринін познайомилися на шоу "Холостяк-9", пише Politeka.net. Після першої зустрічі дівчина не викликала у телеведучого довіри, і він навіть планував її вигнати.
Однак пізніше між Микитою і Дашею спалахнули почуття, після шоу вони продовжили будувати відносини, одружилися, а тепер чекають сина.
В одному з останніх постів телеведучий поділився радісною новиною.
У кадрі телеведучий разом з дружиною зробили селфі, направивши телефон на дзеркало. Даша прикрила великий живіт довгою кофтою. Подружжя посміхалося.
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"Фото максимально передає момент нашої радості😅 передзвонив наш автодилер і говорить, що пором з машиною, яку ми замовили 7 місяців тому, вже в дорозі✨. Навіть карантин не поміщає нашому мерсові GLE приїхати скоріше", - написав Микита.
Всього за чотири хвилини пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"7 місяців чекаємо 😅 🙏 🏻 і ще почекаємо😹", - написала Квіткова.
"Там 7 місяців почекали, тут 9❤️", - відповів Добринін.
"Ааааааа 🔥 яка новина ❤️", " 🔥🔥🔥🔥", - написали одні з коментаторів.
Нагадаємо, Микита Добринін розповів, що вони з дружиною чекають не дочекаються появи малюка.
"Передати вам не можу, як сильно чекаю цього моменту🐣. Ми прокидаємося з розмовами про нас, з розмовами з нашим майбутнім малим", - поділився телеведучий.
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