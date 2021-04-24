Український співак Олег Винник заявив про прем'єр єру нової композиції, яку заспівав дуетом з талановитою українкою

Як передає Politeka.net, 47-річний артист показав нове фото з 19-річною Еліною Іващенко, разом з якою він записав дует.

На своїй сторінці в Instagram Винник виклав фото, на якому зображений поруч з Оленою. Співак позує в чорному смокінгу з білою сорочкою. Вбирання на дівчині-тих самих кольорів.

Напередодні відбулася прем'єра кліпу на пісню «Діаманти», яку Винник та Іващенко виконували разом. Ймовірно багато хто мрііяв би про такий дует, проте обраницею чпівака стала семе Еліна.

"Фото класне-Олег, Ви, як Кіт Базиліо, а Еліна - як Лисиця Аліса / це я написала, щоб ви посміхнулись! А взагалі, і фото гарне і пісня чудова, я вже не раз про це писала ! Всього Вам найкращого«, "Ви круті☺я вже 100 разів слухала»," пісня і дме супер! Хочу, аби цей дует мав творче продовження», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Олена Іващенко прославилася в Україні завдяки перемозі у вокальному талант-шоу " Голос.Діти " і "Х-факторі".

Також Олена Іващенко представляла Україну на "Слов'янському базарі", а минулого року брала участь у Національному відборі на"Євробачення".

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