Актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розповіла, як почувається після дня народження
Яна Кошкіна стала зніматися у фільмах і серіалах з юного віку, передає Politeka.net. Дівчину запримітили й пізніше стали запрошувати на ролі в популярних серіалах таких як «Інтерни», «Світлофор» і «Кухня».
А роман з Харламовим зірці стали приписувати після того, як обох помітили разом на одній з вечірок. Популярність Яни стала рости активніше. Зараз на сторінку Instagram красуні підписаний один мільйон осіб, з якими вона ділиться різними фото і відео.
В одному з останніх постів Кошкіна показала, як відсвяткувала свій день народження, 22 квітня. У кадрі красуня постала в білосніжній сукні, нахилившись і підставивши сідниці афроамериканцю.
"OMG... Я тільки зараз приходжу в себе після Д.Н.. розбираю фотки і перша - така😅 🙈 боюся дивитися що було далі) хочете побачити повний фотозвіт? Тоді пишіть коментарі і ставте лайки, а то мені здається, що вам може бути не дуже цікаво😜", - написала Кошкіна про "заборонене" фото.
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За годину публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів:
"Знайомий стриптизер ! Здається саме він був на вечірці у Масі Шпак🤔 😉 👍", "після поліцейського зазвичай повинен приходити Сантехнік, сусід, чистильник басейну і доставник піци👌 👌 👌", "такі фото не соромно і мамі з татом показати", "пощастило йому, чому не я, а він(((😍".
Нагадаємо, що "наречена" Харламова в панчішках змусила ковтати слинки навіть Тарзана:"присвячую колишньому".
Як повідомляла Politeka, пишногруда "наречена" Харламова виконала запальний танець, розкуте відео:"Кокетка".
Також Politeka писала, що пишногруда "наречена" Харламова в сітчастих колготках влаштувала спеку прямо серед снігу:"Яна після корпоративу".