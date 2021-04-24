Українська актриса, зірка «Дизель шоу"Яна Глущенко похвалилася яскравими перевтіленнями

У суботу, 24 квітня, Студія Дизель шоу» святкує своє шестиріччя. З цього приводу Глущенко згадала ефектні образи, в яких з'являлася на сцені. Знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Одним з найбільш пам'ятних, мабуть, став образ яни з екстремально великими губами.

Актриса впевнена, що це тільки початок, багато цікавого і веселого у "Дизель шоу" ще попереду.

"Скільки суконь я переміряла за цей час, скільки образів втілила в життя! Але є у мене улюбленці ☺ Без сумнівів, це моя співачка Леля! У топі у мене, звичайно, жінка з кол-центру. Ще дуже крутий образ екстравагантної поліцейської. Ну і звичайно, з останнього-секретарка мера Івано-Франківська. Стільки компліментів отримала за мою гарну українську вимову в цій ролі. А скільки ще класних образів попереду! Адже нам поки всього 6 років! З Днем народження, улюблене шоу!» - написала актриса.

Фолловери вітають Яну і всю студію "Дизель шоу". А також захоплюються артисткою.

"Наша Яна як завжди прекрасна", "вітаю і величезне спасибі ви розумничка", "з днем народження, Дизель шоу", "Януся - ти неперевершена", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що красуні з "Дизель Шоу" помірялися розкішшю в пікантних сукнях, кадри протистояння:»заводна і весела...".

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