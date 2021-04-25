Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі раніше не була такою скромною, як зараз
Знаменита голлівудська актриса з раннього віку звикла показувати себе в найзухваліших образах. Вона не боялася міняти зачіски і стиль заради ролі, а також повністю перетворювалася в героїню, яку грала.
До того, як Джолі провела операцію з видалення грудей через високий ризик захворювання на рак, вона часто ходила без ліфчика, показувала фігуру у відкритих сукнях на зйомці і в цілому нерідко дивувала епатажними появами.
Як можна помітити, зірку досі порівнюють з молодими моделями, а також красунями-моделями, які приблизно одного віку із зіркою. На архівному кадрі-колажі дві знаменитості показали вдалі вуличні луки без усього "зайвого".
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"Чи є у неї справжня сторінка?; Анджеліна Джолі - моя королева і ангел😍 🔥; вау Превосход чудово👏; дорога ❤️ Ох ви тільки подивіться, це бездоганно і прекрасно. Я в захваті; ви справжня Ангеліна? Яке диво; припиніть налаштовувати її обличчя, як фотошопом згладили; 🤩Джолі крутіше моделей👍; вічно Квітуча, як ягода", - пишуть користувачі.
Нагадаємо, вісім років тому зірка дізналася про генетичну схильність до розвитку раку грудей у зв'язку з мутацією генів BRCA1 і BRCA2. Тоді артистка вирішила видалити молочні залози. Зараз бюст зірки ненатуральний, але зате вона повністю виключила те, що захворіє на рак грудей.
В одній з груп, присвячених Енджі, вирішили згадати один з недавніх образів знаменитості в шовковому халатику. Актриса позувала на дивані, задерши одяг і блиснувши стрункими ніжками.
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