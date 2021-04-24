Співачка Тіна Кароль показала підрослу дівчинку, яку в Мережі називають її міні-копією

Як передає Politeka.net, відповідні кадри 36-річна зірка опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram.

Як відомо, 8-річну українську модель Катю Ситникову не просто так охрестили двійником Кароль - малятко з блакитними очима й світлим волоссям дуже сильно нагадує Тіну в дитинстві.

Напевно, тому співачка часто запрошує Катю взяти участь в рекламі свого мерча. Незважаючи на юний вік, міні-копія Кароль вже здобула популярності в Мережі. За дівчинкою в Instagram стежать більше 25 тисяч підписників.

Цього разу Кароль не змогла пройти повз кумедних кадрів, які дівчинка виклала у себе в соцмережі, та зробила репост. Катя повторила за Тіною її образ у новому кліпі на пісню "Хороший парень". Зокрема, юна модель примірила помаранчеву балаклаву.

У підписі Ситникова побажала улюбленій артистці перемоги в одинадцятому сезоні шоу "Голос країни".

"Тіна Кароль - найкращий тренер! Одягаємо балаклави і вперед за перемогою!", - підписані кадри, а також: "Завтра "Голос країни"! Підтримую команду Тіни Кароль і Юлії Тимочко".

Варто відзначити, співачка досить часто радує фанатів кадрами зі своєю міні-копією. До цього вона хвалилася юною красунею, яка примірила її фірмові колготки з написом "скандал" (така ж назва у її колишнього хіта). Катя в пишній чорній сукні й стильному беретику сиділа, зігнувши ніжки в колінах, щоб можна було оцінити повною мірою незвичайні колготки від Тіни.

Нагадаємо, що дівчинка-копія Тіни Кароль підросла і теж вирішила "поскандалити", несподівані кадри: "Ох вже...".

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