Зірка вже не така, як раніше

Популярна українська співачка Тіна Кароль зважилася на чергову кардинальну зміну образу заради нового кліпу

Не так давно стало відомо, що Тіна Кароль змінює репертуар і вже зовсім скоро представить кліп на пісню «Красиво».

"Я скучила за концертами, по тому, як пісня оживає в моменті. Це не просто студійний запис, Live performance-це звук мого серця", - говорить Тіна Кароль про свою пісню. З цього приводу на фан-акаунті з'явився кадр з новим образом зірки.

У новому Луці артистка постала на зйомках. В інтерв'ю не так давно Тіна Кароль розповіла про новий альбом «Красиво» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За її словами, вона дуже рада, що знову пише і творить: "це особиста перемога. Прийшов час, і можливо тільки зараз я відпускаю минуле. Якщо боїшся ризикувати, то ти в програші. Я-зухвала, але вихована», — каже виконавиця.

У незвичайній сукні-балахоні з ніжної тканини зірка постала в незвичному для себе цибулі. Більш того, артистка не стала ховати виріз, що дістає до пупка. Наряд яскраво-оранжевого відтінку в неоновому світлі був ще яскравішим.

"Складно не подивитися такий шедевр 🤧; як же це красиво, стильно, круто. 😍 Тіна не перестає дивувати. Образ розкішний. Всій команді 👏. Чекаємо повний live-performance! 🙌 ; Красиво❤; Даааа просто 🔥 емоції😍; Так! Це прекрасна робота😍 👏; даааа 😍 🔥 найкраща❤️, це прекрасна робота🔥 🙌; приголомшливе, стильний виступ, наряд💣", - пишуть фанати.

Після того, як Тіна Кароль вперше за довгий час вирішила змітити скромний образ на більш сміливий і постала перед шанувальниками в двох останніх кліпах, її перестали впізнавати фанати. За словами користувачів соціальної мережі Instagram, зірка намагається звернути увагу на себе за допомогою незмінного акценту – надмірно відкритій зоні декольте в класичних сукнях.

На більш ранньому фото, на якому співачка позувала в ніжній сукні-ночнушке з тонкої тканини з мереживами, Тіна підкреслила також свій бюст. Саме цей факт обурив користувачів, оскільки образ вийшов занадто особистим і простим для публіки.

Нагадаємо, що Горбунов засвітив закулісся "Голосу країни«, що не показують глядачам:»Сумненько від цього".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан влаштував тіні сюрприз на "Голосі країни", несподівано з'явившись з мамою: "гірко!"