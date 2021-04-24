Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе і розповіла про прем'єру

Як пише Politeka.net, Слава Камінська днями дала інтерв'ю Наташі Влащенко. Співачка не пройшла повз тему колишнього чоловіка, з яким розлучилася в 2019 році. А зараз артистка заінтригувала фанатів, опублікувавши нову фотографію в Instagram.

На фото Слава позувала в ліжку, вигнувшись, і поправляючи волосся. Поруч лежав чоловік без одягу і посміхався. Проникаючі промені сонця в кімнату додали особливої атмосфери кадру.

"Я тепер вільна", - підписала кадри Слава.

"Новий трек, новий кліп", "нічого такий", "інтрига", "я теж вільний, давай дружити", "красивий хлопець)", "інтерв'ю незрівнянно...", "І що це таке?", " Дуже хочу потрапити до Вас на концерт!!!! спеціально купив квиток на літак! Сподіваюся встигну! Тільки квитка на концерт ще немає", "Ганьба-то яка".

Ми писали, що колишня солістка групи "НеАнгели", Слава Камінська, опублікувала гаряче фото.

Цього разу руда "бестія" опублікувала знімок, на якому не було видно обличчя моделі, але її фігура просто вражала.

Красуня позувала в купальнику з глибоким декольте, з якого визирали "кульки" - пишний бюст. Поясок на талії підкреслив її стрункість.

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