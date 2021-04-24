Екс-фаворит "Холостячки" Ксенії Мішиної Андрій Рибак поділився геніальною, як йому здається, ідеєю

Як передає Politeka.net, 28-річний радіоведучий, який ще зовсім недавно боровся за серце "Холостячки", але програв своєму другові Олександру Еллерту, поділився цікавим лайфхаком в "сторіз" у себе в Instagram.

Так, Рибак дав пораду хлопцям, як цікаво провести вечір.

"Приїжджаєте в клуб, знайомитеся з дівчатами, всю ніч тусуєтеся, в кінці оплачуєте весь рахунок і їдете додому. Вони в шоці, думають, боже, кому давати, а ви вдома хіхікаєте та цілуєтеся", - збентежив ідеєю Андрій. Щодо останнього, мабуть, він мав на увазі "цілуєтеся" зі своєю дівчиною.

Як відомо, після "Холостячки" Рибак зійшовся зі своїм колишній коханням, моделлю Аліною Смирновою, з якою зустрічався ще до проекту. Андрій зізнався, що відправився на шоу заради піару, давши обіцянку Аліні, що покине проект ще під час перших же ефірів. Але несподівано для себе Рибак закохався в головну героїню Мішину і дійшов майже до кінця. Після вильоту, остаточно розібравшись у почуттях до обох, екс-фаворит "Холостячки" знову зійшовся з Аліною.

Раніше ми розповідали, що Рибак викликав захват у публіки, показавши свої найкращі образи. Зірка телеекранів підписав кадри у своїй іронічній манері:

"Який тип хлопців тобі більше до душі? 1 - ділова ковбаса. 2 - солодкий коржик. 3 - шалений кисіль".

Шанувальниці бурхливо відреагували на пост в коментарях: "ковбаса кисіль ти; ви подивіться, який красень 😍; Шалений кисіль; всі три 😂 😂 але в одному❤️; діловий кисіль 🔥; шалений коржик 😅".

Нагадаємо, що півфіналіст "Холостячки" Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".

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