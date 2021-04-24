Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", поділилася ніжними кадрами, зробленими в ліжку
Однією з найактуальніших тем, обговорюваних на сторінці в соціальній мережі Instagram, вважається питання схуднення. Не так давно дівчина розповідала, як вона сама займалася приведенням своїх форм в порядок, скидала зайве і підтягувала те, «що повинно бути підтягнутим».
За словами Тані, раніше через часті дієти і жорсткі обмеження Тетяна страждала від розладу харчової поведінки. Тепер вона дуже обережна з цим і максимально ретельно стежить за собою. На фото з нової фотосесії в ліжку Таня показала розкішну фігуру без зайвого одягу.
Проста піжама з мереживами білого кольору, відсутність макіяжу, а також журнал, що лежить на бюсті зірки, створили ідеально умиротворений образ.
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"У мене сьогодні" ледачий день " 😂 ліжечко, серіальчики і полуниця 🍓а чим ти сьогодні займаєшся?",- пише модель під кадром.
"Я перша можна медальку пж❤; а у мене сьогодні прибирання, лежала б і дивилася серіал; сьогодні гуляємо з дитиною, поки дозволяє погода; 😍забрала з Пошти укулеле і вчуся грати😄».
Також раніше на одному зі своїх фото Брик здалася в білій сорочці, яку спустила з плечей, а також прозорій білизні. Дівчина в руках тримала чашку, а під очима патчі. Тетяна стояла біля стіни, розбурхуючи своєю бездоганною фігурою.
"Хто кому що винен? У суботу розмовляла зі своєю подругою і в розмові випливла цікава тема: хто кому що повинен у відносинах. Так, як більшість моїх передплатників саме дівчата дуже цікаво знати вашу думку, але ще більше я хочу почути саме чоловічу позицію)", - написала зірка.
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