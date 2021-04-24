Відома актриса Моніка Беллуччі у білому боді і розстебнутому халаті виглядала просто чудово
56-річна зірка виглядає молодше своїх років, адже впевнена, якщо вона хоче жити довго, їй треба набратися терпіння і прийняти зморшки.Її кар'єра-приклад того, що старіти можна красиво і з гідністю. Так, навіть під час таких сміливих фотосесій в піжамі або боді вона буде виглядати прекрасно.
У білому боді з мереживами і розкритому білому халаті Беллуччі позувала на дивані, виставляючи стрункі ноги вперед. Чорно-біла обробка фото тільки надала Моніці сяючого вигляду.
На думку актриси, в її ремеслі старіння навіть на краще: це нова форма краси, якої можна досягти тільки з роками і досвідом. Тому До послуг пластичного хірурга вона все ще не наважується звернутися.
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Що стосується догляду, він теж досить простий-особливий упор актриса робить на очищення і зволоження шкіри. А ось себе в тонусі вона тримає за допомогою холодного душу і скрабів.
Відзначимо, зірка вже давно підкорила серця фанатів по всьому світу. Моніка на свій вік виглядає просто божественно і радує нев'янучої красою. За Беллуччі в соціальних мережах стежать мільйони людей, де актриса публікує постійно нові образи.
На новому фото Моніка одягла легке плаття з розрізом, демонструючи ідеальні ніжки на підборах. Красуня позувала на сонці, що додало легкості знімку.
"Прекрасна дама", "О, вона дуже чарівна", "Перестань бути такою ідеальною, це жінка з блиском", "Моніка, Ти моє натхнення !!", "І тобі теж-Моніка", "стара, але золота", "Легенда на всі часи", "Велике спасибі", "ти не можеш бути справжньою", "Королева", "ти найкраща на землі".
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