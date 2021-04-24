Співачка Ані Лорак розбурхала шанувальників чуттєвим образом і несподіваною звісткою
Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на березі Індійського океану в розкішному образі.
Як відомо, Кароліна провела відпустку на Мальдівах, активно ділячись з публікою враженнями й спокусливими кадрами в бікіні. Але відпочинок завершується і співачка з ноткою смутку повідомила про це у своєму новому пості.
"Наша чудова поїздка підійшла до кінця💥 на березі Індійського океану народилася прекрасна романтична історія, яку зовсім скоро ви зможете побачити в моїй новій відеороботі️ ️❣️#comingsoon", - заінтригувала Лорак.
На фото зірка постала у вузькій шовковій сукні золотистого кольору, доповнивши лук яскравим макіяжем з червоною помадою.
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Користувачі засипали красуню компліментами в коментарях:
"як вам личить червона помада 😍 🤍"
"Богиня😍❤️🔥"
"З нетерпінням чекаємо, щоб побачити черговий шедевр...💕💋 В травні зможемо насолодитися?"
"Як красиво поєднується золоте шовкове плаття на вашій засмаглій шкірі, Кароліна😍"
"нереально красива!💘"
"Каро, як завжди шикарна 😍"
"Охххх😍 😍 🔥 🔥неповторна наша Діва ❤ ️ чекаємо😍"
"ооо заінтригували"
Раніше ми розповідали, Лорак здивувала одкровенням у програмі "Доля людини", поділившись наболілим про важке розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, від якого у неї залишилася дочка Софія.
"Це був складний період у моєму житті, крах моєї мрії, драма. Він публічно з'являвся з дівчатами, поводився неналежно в країні, в місті, де всі мене поважають. В якому світлі він виставляв мене?", - висловилася співачка.
Нагадаємо, Ані Лорак вирішила виговоритися, що у неї було з чоловіком Брежнєвої Меладзе: "Будь Я іншою людиною...".
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