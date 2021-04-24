Співачка Ані Лорак розбурхала шанувальників чуттєвим образом і несподіваною звісткою

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на березі Індійського океану в розкішному образі.

Як відомо, Кароліна провела відпустку на Мальдівах, активно ділячись з публікою враженнями й спокусливими кадрами в бікіні. Але відпочинок завершується і співачка з ноткою смутку повідомила про це у своєму новому пості.

"Наша чудова поїздка підійшла до кінця💥 на березі Індійського океану народилася прекрасна романтична історія, яку зовсім скоро ви зможете побачити в моїй новій відеороботі️ ️❣️#comingsoon", - заінтригувала Лорак.

На фото зірка постала у вузькій шовковій сукні золотистого кольору, доповнивши лук яскравим макіяжем з червоною помадою.

Користувачі засипали красуню компліментами в коментарях:

"як вам личить червона помада 😍 🤍"

"Богиня😍❤️🔥"

"З нетерпінням чекаємо, щоб побачити черговий шедевр...💕💋 В травні зможемо насолодитися?"

"Як красиво поєднується золоте шовкове плаття на вашій засмаглій шкірі, Кароліна😍"

"нереально красива!💘"

"Каро, як завжди шикарна 😍"

"Охххх😍 😍 🔥 🔥неповторна наша Діва ❤ ️ чекаємо😍"

"ооо заінтригували"

Раніше ми розповідали, Лорак здивувала одкровенням у програмі "Доля людини", поділившись наболілим про важке розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, від якого у неї залишилася дочка Софія.

"Це був складний період у моєму житті, крах моєї мрії, драма. Він публічно з'являвся з дівчатами, поводився неналежно в країні, в місті, де всі мене поважають. В якому світлі він виставляв мене?", - висловилася співачка.

Нагадаємо, Ані Лорак вирішила виговоритися, що у неї було з чоловіком Брежнєвої Меладзе: "Будь Я іншою людиною...".

Як повідомляла Politeka, Лорак на Мальдівах в новому купальнику отримала "ответочку" від Лазарєва: "у мене в…"

Також Politeka писала, Лорак розридалася в ефірі, згадавши про страшну трагедію у своїй родині: "дістали з могили і...".