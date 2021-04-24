Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав кумедне відео

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес став популярним артистом завдяки шоу"Фабрика зірок". Красунчик недовго співав на сцені після тріумфу на проекті і деякий час нічого не випускав. Але в 2019 році Володимир знову повернувся на сцену і встиг зробити кілька робіт, які зібрали мільйони переглядів в мережі. Зараз Дантес активно веде соціальні мережі, де публікує цікавий контент.

ВОЛОДИМИР в ролику вирішив стати блогером Євгеном Понасенковим, з'явившись в брюках, піджаку, сорочці і жетом хустці на шиї, а образ доповнив стильними окулярами. Красунчик прогулявся по великому двору свого житла, а також пригубив з келиха напій.

"Кожні вихідні дивимося холостяків з друзями.

Готуємо різні смаколики і 5 годин пролітають дуже швидко. Але є такий тип людей, які не відволікаються на готування, а беруть від життя тільки краще.

Дивитися зі звуком!!!",- написав Володимир.

"Вава, ти найкращий", - написала Наташа Горова, прийомна дочка Потапа.

"Оо", - написала Соня Плакидюк.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Ідеально", "а шкарпетка як тягнеш"," Вова, це топ", "пародії - це ваш коник", "Вова, ти одягнув весільний костюм навіть ?) ", "Нічого собі))) навіть зачіску поміняв заради відео)))) ось це Я розумію", "носочок як тягнеш, Вова. Віталій Козловський позаздрить".

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