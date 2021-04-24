Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної", показав себе на зйомках нового сезону популярного серіалу
Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк вже багато років радує українців своєю грою в різних картинах. Красунчик і зараз працює, адже йдуть зйомки нового сезону серіалу "кріпосна". Актор вирішив показати кілька фотографій у себе в Instagram, як проходить процес.
Так, на фото в соціальній мережі Тарас був з кучерявим волоссям і в пальто. Цимбалюк кудись дивився, показуючи шрам і перебуваючи на тлі історичної будівлі.
"Кріпосна-3", - написав Тарас під фото.
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Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:
"А коли вийде?", "Прекрасний", "дуже чекаю", "дуже навіть благородний образ", "Супер, коли раніше краще було".
На інших кадрах в сторіс Тарас показав старі будівлі, у яких знаходилася карета з конем. А на ще одному фото можна побачити маленьку вуличку і актора в капелюсі.
Ми писали, що відомий український актор Тарас Цимбалюк показав фігуру.
Тарас опублікував в Instagram фото, де здався топлес і з короткою стрижкою. На інших фото Цимбалюк був вже у водолазці і джинсах, сидячи біля дивана.
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