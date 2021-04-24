Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної", показав себе на зйомках нового сезону популярного серіалу

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк вже багато років радує українців своєю грою в різних картинах. Красунчик і зараз працює, адже йдуть зйомки нового сезону серіалу "кріпосна". Актор вирішив показати кілька фотографій у себе в Instagram, як проходить процес.

Так, на фото в соціальній мережі Тарас був з кучерявим волоссям і в пальто. Цимбалюк кудись дивився, показуючи шрам і перебуваючи на тлі історичної будівлі.

"Кріпосна-3", - написав Тарас під фото.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"А коли вийде?", "Прекрасний", "дуже чекаю", "дуже навіть благородний образ", "Супер, коли раніше краще було".

На інших кадрах в сторіс Тарас показав старі будівлі, у яких знаходилася карета з конем. А на ще одному фото можна побачити маленьку вуличку і актора в капелюсі.

Ми писали, що відомий український актор Тарас Цимбалюк показав фігуру.

Тарас опублікував в Instagram фото, де здався топлес і з короткою стрижкою. На інших фото Цимбалюк був вже у водолазці і джинсах, сидячи біля дивана.

Нагадаємо, Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" показав підкачаний торс у сорочці, Сумська оцінила

А ще Politeka писала, що м'язистий Цимбалюк з "кріпосної" і "Спіймати Кайдаша" показав силу на тренуванні

Також Politeka повідомляла, що роздягнений Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" показав розкішну кохану в міні-купальнику



