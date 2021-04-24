Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко заінтригувала сімейними кадрами з 13-річним сином Мішею

Як передає Politeka.net, зірка телеекранів опублікувала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала за цікавим заняттям (щоб подивитися ролик, проскольте вниз).

Так, Марічка вирішила спекти паски на швидку руку. Ведуча зізналася, що не дуже "дружить" з дріжджовим тестом, тому покликала на допомогу сина, який відчуває себе на кухні за випічкою, за її словами, більш впевнено.

"Моя перша пасочка на дріжджах без опари! Ну, не зовсім "моя", так як частину роботи зробив син, а прикрасили все дочки. Це досить простий рецепт, хоча для мене дріжджове тісто - це завжди сумніви «вийде - не вийде». Так, ось цей рецепт у мене вийшов стільки разів, скільки пробувала. Можете перевірити самі", - повідомила вона в підписі, поділившись рецептом.

Для тіста треба:

🥚 🥚 🥚3 яйця

🍬200 г цукру

🥛150 мл молока

🧈200 г масла

🍨Ванілін (щіпка)

🌕Куркума (як барвник за вашим вибором)

🍞600 г борошна

🍒300 г сухофруктів

💘1 пакет сухих дріжджів @mriya_official

Приготування:

✅Заливаємо окропом сухофрукти - це можуть бути виключно родзинки, або суміш - в моєму випадку був родзинки з сушеною вишнею. Через півгодини зливаємо воду і даємо висохнути

✅Всі інші інгредієнти складаємо в миску або чашу комбайна. В останню чергу додаємо борошно і поверх нього посипаємо сухі дріжджі і злегка перемішуємо з борошном. Далі замішуємо тісто.

✅Коли головні інгредієнти добре перемішалися, додаємо сухофрукти і далі продовжуємо місити. Коли родзинки почнуть "відходити" від тесту - це хороша ознака того, що воно "готове"

✅Накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце на 1-1,5 години.

✅Коли тісто збільшилося в об'ємі і отримало повітряну текстуру, знову його вимішуємо і наповнюємо їм наполовину формочки для випічки, змащені маслом

✅Вдруге відправляємо тісто на "прогрівання", але тепер тільки на 30 хв

✅Потім виставляємо температуру в духовці на 170° і випікаємо годину. Через півгодини температуру можна зменшити до 160°.

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