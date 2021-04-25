Співачка Настя Каменських заінтригувала несподіваним одкровенням - аж за душу бере

Як передає Politeka.net, у себе в мікроблозі в Instagram 33-річна зірка опублікувала свіже відео, в якому показала свій виступ на сцені "Вечірнього кварталу" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Настя з'явилася на кадрах в атласній міні-сукні чорного кольору з рукавами-воланами та вишивкою, доповнивши лук великими сережками химерної форми і яскравим макіяжем зі сріблястими тінями.

Під час весняного телеконцерту "Вечірнього кварталу" Каменських виконала свою пісню "Почуття", ще раз розповівши глядачам і шанувальникам про те, що у неї на серці.

"🤍Коли ми любимо, ми розквітаємо 🌸 і на душі завжди весна. Вже 14 травня ви зможете почути не тільки цю, але й інші пісні з мого нового альбому «Червоне вино» 🍷 це дуже чуттєва і емоційно глибока історія про кожну жінку. Вірю, що вона пробудить у вас найпрекрасніші відтінки почуттів", - йдеться в підписі до кадрів.

Примітно, що нещодавно Настя серйозно посварилася з чоловіком, продюсером Потапом. Як відомо, зірка знімає своє реаліті "Дівчата рулять" в Мексиці. Компанію їй склали мама та подружки. Однак, в один прекрасний момент на порозі виник Потап - вирішив відвідати кохану. Настя, звичайно, ж зраділа його приїзду, але "щастя" тривало недовго. Потап влаштував їй сцену ревнощів, дізнавшись, що у дівчат гостює їх спільний друг Алехандро.

"Це якось не зовсім дівчинка. Це не зовсім правда - все, що ти говориш. Я думав, ви там дівчатами, одні... - ретрит, йога, Тулум... А Саша - це вже зовсім інша справа... Слухай, ну треба, щоб все відповідало обіцяному", - розлютився чоловік Каменських.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!"