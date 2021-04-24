"Давно так не сміялася!"

Instagram-діва з реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрещук у будь-якій безглуздій ситуації включає камеру

Як передає Politeka.net, епатажна українка, яка змінила свою зовнішність до невпізнання за допомогою ботокса, опублікувала свіже відео у себе в мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Анастасія вирушила до Туреччини заради чергових маніпуляцій. Зокрема, їй зробили ліпосакцію (косметичну операцію з видалення жирових відкладень хірургічним шляхом) і ліпофілінг (корекцію вікових змін шкіри і контурів тіла).

Покрещук осоромилася в готелі, але так як сором їй невідомий, поспішила показати на всю країну.

"Це повинно бути на сторінці😂 незручна ситуація😂 👌 як я вийшла з номера на секунду, а назад зайти не змогла, карта розмагнітилася🤣 🤣 🤣", - повідомила вона.

І все б нічого, але після всіх пережитих в Туреччині процедур, їй доводиться носити спеціальні бриджі з дірочкою ззаду, у найпікантнішому місці. У такому вигляді Покрещук спустилася на респешн вирішувати проблему.

"А хто досі не зрозумів, що за штуки я тягала за собою і в собі😂, так це дренажі, вони для відведення зайвої рідини) @plastikaistanbul❤️", - додала вона.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Спасибі за піднятий настрій )))"

"Я туплю. Не зрозумію, чого на попі дірка 😂для цих трубочок типу?" - "походу так, походу дірочка була меншою, не помітна, але я думаю, що порвалося більше 🤷 🤪" - "для того, щоб в туалет ходити. Костюм не знімають"

"Я давно так не сміялася!😂"

"У мене була схожа ситуація тільки я була майже напівгола в Китаї в готелі😂довелося спускатися вниз з 30 поверху і пояснювати все їм на пальцях"

"Спеціально карту заблокували, щоб на вас подивитися😂"

"Добре хоч в трусах була😂"

Нагадаємо, що зірка "Від пацанки до панянки" Похрещук потрапила до рук лікарів, відео не для людей зі слабкими нервами: "ще операції?"

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